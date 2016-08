Publicada em 30 de agosto de 2016 às 11:00

A I Feira de Negócios UNIGRAN trouxe empreendedorismo, inovação e motivação à Dourados. O evento recebeu empresários, acadêmicos e profissionais de diversas áreas. Sendo sucesso de público, recebeu cerca de 5 mil visitantes. A Feira foi organizada pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNIGRAN, em parceria com Sebrae, Aced, CDL e Sindicom.

O diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro, menciona que quando se fala em desenvolvimento, fala-se de geração de emprego em renda e empreendedorismo. “Esse evento possibilitou aos estudantes uma percepção de como é o mundo empresarial, possibilitou aos empresários uma consciência do seu real papel, da responsabilidade e da dificuldade em face do momento que a economia brasileira vive atualmente”, comenta.

Tito destaca que o Mato Grosso do Sul que o Brasil é um dos grandes países do ponto de vista do empreendedorismo global. “Nós sempre nos destacamos. O brasileiro pela sua natureza empreende com uma certa facilidade, no nosso estado se olharmos para os números, vemos que, apesar deste momento de crise, muitos empreendem e aproveitam para ter uma oportunidade”, ressalta.

Valdir da Costa Pereira, um dos organizadores do evento, afirma que o resultado foi acima do esperado. “Estamos muito satisfeitos e com a sensação de dever cumprido. A Feira teve um ótimo feedback entre acadêmicos, empresários e visitantes, que nos impulsiona a pensar na 2ª edição”, comemora.