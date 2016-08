Publicada em 29 de agosto de 2016 às 10:38

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), divulgou na edição desta segunda-feira (29) do Diário Oficial do Estado (DOE) a relação de candidatos aprovados na avaliação psicológica do concurso de provas e títulos para o cargo de agente penitenciário estadual.

A segunda fase do processo seletivo realizada no dia 24 de julho contou com a participação de 2.079 candidatos dos quais 2.006 foram considerados aptos e 70 foram considerados inaptos ou ausentes, e três candidatos participaram por meio de decisão judicial.

De acordo com o edital, o candidato considerado inapto acompanhado ou não de profissional psicológico de sua confiança, poderá ter acesso ao laudo com os motivos de inaptidão para o exercício do cargo, podendo ainda solicitar entrevista com profissional para conhecimento dos motivos de inaptidão, a partir das 8h do dia 29 de agosto até às 17h do dia 30 de agosto no site da Fapems.

Os candidatos considerados aptos serão convocados para o Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no endereço eletrônico da Fapems contendo o dia, hora e local para cada candidato. A terceira fase do processo seletivo da Agepen esta prevista para os dias 15 a 23 de setembro.

Para mais informações acesse o edital completo disponível na página nº 10 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29). Clique aqui.