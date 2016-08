Publicada em 30 de agosto de 2016 às 17:50

Por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), o Governo do Estado realiza amanhã (31) dois leilões, um de veículos para desmanche, revenda de peças e reciclagem, e outro de veículos considerados inservíveis para administração pública estadual.

Ambos acontecem simultaneamente na modalidade presencial e eletrônico. O presencial será no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO) localizada na Rua da Liberdade n. 836, bairro Monte Líbano. Já o leilão eletrônico acontece simultaneamente pelo site da Casa de Leilões.

Com lances iniciais entre R$ 200 a R$ 700 o primeiro leilão terá início as 13h30 e oferta 12 lotes contendo sucatas de veículos para desmanche e reciclagem. As 14h30 terá início o leilão de veículos considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a administração pública, onde são ofertados 123 lotes contendo motos e veículos com lances iniciais que variam entre R$150,00 e R$5.500,00.

De acordo com o edital os lotes encontram-se disponíveis para visitação até uma hora antes da realização do Leilão, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, na Rua Jaboatão, nº 271 no bairro Silvia Regina, e ambos encontram-se abertos para lances no site da Casa de Leilões.

O edital, adendos e demais avisos podem ser conferidos gratuitamente pela Central de Compras do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, clicando aqui.