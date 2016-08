Publicada em 26 de agosto de 2016 às 07:28

Neste dia 26 de agosto o município de Campo Grande comemora 117 anos. O Governo do Estado comemora a data com a aplicação de mais de R$ 200 milhões em investimentos. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja nesse pouco mais de um ano e meio de gestão, os 853.622 habitantes (IBGE 2015) da Cidade Morena receberam melhorias na saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e milhares de casas populares.

“Nasci nessa cidade e tenho orgulho de ser campo-grandense. Terra de um povo alegre e trabalhador, que sempre recebe as pessoas de braços abertos. Nesse um ano e seis meses de Governo pudemos dar melhor qualidade de vida à população, com aberturas de novos leitos de UTI, programas como o Caravana da Saúde, MS Mais Seguro, melhorias na Educação, entre diversos outros. E enquanto estiver no cargo de governador, vamos continuar fazendo mais, ajudando colocar a casa em ordem, para que Campo Grande se desenvolva cada vez mais”, declarou Reinaldo.

Estado abre leitos e equipa hospitais

O Governo de MS mantém investimentos em todos os hospitais de Campo Grande. Em 2015, foram abertos 10 novos leitos de UTI Adulto no Hospital Regional que somados aos 20 já existentes, totalizam 30 leitos, com investimento mensal de cerca de R$ 1,5 milhão. Na maternidade Cândido Mariano, o Governo custeia 10 UTIs Neonatais, com repasse mensal de R$ 193 mil.

Recentemente, oito novos leitos foram ativados no hospital do Câncer Alfredo Abrão, que se somaram aos quatro já existentes, totalizando 12 leitos mantidos pela gestão estadual. No mês de setembro, Reinaldo entrega mais oito leitos de urgência e emergência, totalizando 20 novos leitos, com investimentos mensal de R$ 900 mil. O Governo possibilitou ainda a conclusão do subsolo, área destinada a exames e laboratório, e o térreo, onde funcionará a administração e consultórios do hospital, destinando recursos de R$ 1,2 milhão. Também vem batalhando pelo envio de um acelerador linear para a instituição.

Outra unidade hospitalar que conta com apoio da gestão estadual é o Hospital São Julião. Foram destinados R$ 378 mil em recursos próprios para pavimentação do acesso à nova ala do Hospital do São Julião – o Centro de Cuidados Integrados (CCI), uma unidade com 22 leitos. Além da obra de infraestrutura, o Estado doou 22 camas fawler para o CCI e 800 itens hospitalares para o bloco cirúrgico do Hospital. De R$ 150 mil, em 2015, o repasse de custeio passou para R$ 750 mil mensais para o funcionamento dos 22 novos leitos.

Isso tudo sem falar do maior programa de reestruturação da saúde no Estado, o Caravana da Saúde, que realizou 22 mil cirurgias entre oftalmológicas e procedimentos de alta complexidade, 200 mil procedimentos, totalizando 100 mil pessoas atendidas. Foram mais de R$ 19 milhões em investimentos na melhoria da qualidade de vida da população campo-grandense.

Além disso, outros 128 novos leitos de UTI serão inaugurados até dezembro de 2016; a melhoria ocorrerá com conclusão do Hospital do Trauma, orçada em R$ 8,44 milhões, sendo R$ 1,6 milhões do Governo de MS. Há ainda a implantação da Central Estadual de Laudos Técnicos de Exame por Imagem – em fase de elaboração de edital – com investimento próprio de R$ 6 milhões; a implantação das Organizações Sociais para gerenciamento de hospitais públicos na Capital, já em andamento no interior do Estado; e Implantação do Complexo Regulador Estadual da SES/MS.

Infraestrutura recebe R$ 22 milhões

O governo investiu quase R$ 22 milhões para concluir obras pavimentação e saneamento no município de Campo Grande. Entre as principais, há destaque para a conclusão do asfalto do bairro Aero Rancho, dentro do Programa Obra Inacabada Zero, e a duplicação da Euler de Azevedo, iniciada recentemente.

No Aero Rancho, bairro mais populoso da Capital com cerca de 45 mil habitantes, as obras contemplaram três setores, pavimentando 104.573 metros quadrados de ruas e 8.308 metros de sistema de drenagem. Fizeram parte do pacote de obras a Avenida Graciliano Ramos, Rua Santa Quitéria e Avenida Costa de Melo, Rua Raquel de Queiróz, Avenida Anhembi, Rua do Carimbó, Rua da Divisão, Rua Taumaturgo e Avenida Ezequiel Ferreira de Lima.

A pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Polo Empresarial Miguel Letteriello, iniciadas em 15 de agosto, é outra melhoria que conta com investimento de R$ 1,7 milhão dos cofres estaduais. De acordo com o governador, a obra é emblemática porque além de melhorar o transporte na região e minimizar problemas com a poeira, representa o surgimento do primeiro polo 100% asfaltado no Estado.

A lista de melhorias traz ainda a recuperação e duplicação da Euler de Azevedo. A formalização para o início das obras foi feita no último dia 27 de julho. Serão readequados 4,5 quilômetros de extensão, com duas frentes de trabalho para dar agilidade à obra que receberá investimentos da ordem de R$ 14,7 milhões. As obras na parte da MS-080 – que passa por dentro da Capital – iniciam próximo ao Centro de Pesquisas da Agraer (Cepaer).

Governo entrega mais de duas mil moradias

As habitações populares para Campo Grande também foram priorizadas na gestão de Reinaldo Azambuja. Com recursos que garantiram a construção de 2.066 moradias, foram entregues os residenciais Rui Pimental I e II e Jardim Canguru (em execução) e os já inaugurados Celina Jallad 1,2,3,4,5,6,7,8 e Chácara Buriti.

Para a execução das obras, o Governo aplicou R$ 10,4 milhões de contrapartida em recursos próprios, dentro dos programas habitacionais.

Segurança Pública

Em seu primeiro ano de Governo, Reinaldo atendeu uma antiga reivindicação da categoria e autorizou em agosto de 2015 a mudança das instalações do Centro Especializado de Polícia (Cepol), da avenida Ceará para o bairro Tiradentes. Foram investidos R$ 200 mil em equipamentos e mobiliário para o novo prédio de 2 mil metros quadrados. O novo espaço abriga cinco unidades, sendo a Delegacia Especializada de Defraudações e Crimes Fazendários (Dedfaz), a Delegacia Especializada de Atendimento a Infância, Juventude e Idoso (Deaiji), Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (Polinter) e a Delegacia Especializada de Homicídios (DEH).

Além disso, Campo Grande está inserido no Programa de investimentos “MS Mais Seguro”. Estão sendo destinados R$ 96,4 milhões para a estruturação do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar. Dos recursos garantidos pelo programa, R$ 78,8 milhões são próprios do Governo do Estado. Outros R$ 15,9 milhões são do Governo Federal – provenientes do Ministério da Justiça e Cidadania para a substituição e modernização do sistema de rádio e comunicação das polícias Civil e Militar. O restante é de emendas parlamentares estaduais (R$ 1,6 milhão) e emendas parlamentares federais (R$ 30 mil).

Até dezembro de 2018, serão realizadas reformas e modernização de delegacias, pelotões, presídios e Unidades Educacionais de Internação (UNEI’s) de Mato Grosso do Sul. Os investimentos serão para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS) e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Já foram entregues por meio da ação, 74 novas viaturas – 60 para a Polícia Militar e 14 para o Corpo de Bombeiros e 230 novas armas para os policiais militares.

Educação é prioridade

A Rede Estadual de Ensino mantém 84 escolas em Campo Grande, com um total de 60 mil alunos, conforme dados do censo escolar 2015. Em 2016, o governo de MS investiu R$ 11,5 milhões somente na Capital, para garantir uniformes, material didático, merenda e locais adequados para a prática do ensino.

Foram R$ 3 milhões em kits escolares, R$ 1,2 milhão em uniformes, R$ 1,9 milhão em merenda escolar e R$ 5,5 milhões em obras de infraestrutura. Com o recurso o governo inaugurou a reforma e ampliação da Escola Estadual Professora Célia Maria Naglis e do Centro de Formação Professora Maria de Lourdes Widal Roma, ambos no bairro Moreninhas.

Reinaldo garantiu ainda, no segundo semestre de 2015, a conclusão das obras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que passou a funcionar em prédio próprio, construído com recursos de quase R$ 42 milhões. No último mês de julho, mais R$ 7 milhões foram viabilizados para a instituição para projetos de pesquisa e extensão, por meio da Fundect.

Atualmente, Campo Grande figura como 9ª melhor cidade do Brasil para se viver. O levantamento Melhores Cidades do Brasil faz parte do ranking inédito lançado pela Revista Isto em 2015. Para chegar aos resultados a revista criou o IISD (Índice de Inclusão Social e Digital), analisando 212 indicadores sociais, obtidas por meio de chamadas fontes primárias públicas, como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), STN (Secretaria do Tesouro Nacional), Datasus, Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre outras.