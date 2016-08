Publicada em 30 de agosto de 2016 às 16:30

O candidato a prefeito Geraldo Resende (da coligação “Compromisso de Verdade”) será entrevistado no próximo sábado (3) pela Rádio Grande FM, no horário das 11h30 às 12h30, durante o programa “Hora da Verdade”.

Na oportunidade, o candidato falará de sua experiência como homem público, de seu trabalho em favor de Dourados e das propostas de seu governo para o mandato 2017-2020.

A entrevista com Geraldo Resende segue o cronograma acordado entre a Rádio Grande FM e os candidatos a prefeito de Dourados, que têm a oportunidade de falar sobre seus projetos em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana, asfalto, distritos, assistência social, esporte, cultura, turismo, entre outros.

Geraldo elogia a iniciativa da Grande FM. “Considero muito oportuna a decisão da Grande FM realizar entrevistas e debates, pois oportuniza aos candidatos mostrarem realmente quem são e o que pretendem; e ao eleitor, de poderem analisar e escolher aquele que consideram o melhor para administrar nossa cidade”, salienta.

O candidato da coligação “Compromisso de Verdade” (PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV) afirma que vai comparecer a todas as entrevistas e debates aos quais for convidado. “Discutir ideias, conversar com a população, responder os questionamentos mais diversos possíveis faz parte da democracia. Quem se negar a debater é porque tem algo a esconder, ou não mostra preparo”.

Além do candidato a prefeito Geraldo Resende, a Rádio Grande FM vai entrevistar no dia 19 de setembro o candidato a vice-prefeito Rogério Yuri, da mesma coligação. A emissora já marcou para o dia 24 de setembro um grande debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Dourados.

Outras entrevistas

Nesta campanha, Geraldo Resende já participou de um debate promovido na Câmara pelos servidores municipais de saúde e foi entrevistado pela Rádio FM Cidade. Ele vai participar, ainda, de uma entrevista na TV RIT, no próximo dia 8 de setembro, e já definiu sua participação em debates que serão promovidos por outros veículos de comunicação.

“Vou falar de meu trabalho por Dourados. Mostrar o que já fizemos e de nossa experiência e trânsito junto ao Governo do Estado, à bancada estadual e em Brasília, que certamente vão garantir muitos outras conquistas para a melhoria de condições de vida de nossa gente”, conclui Geraldo.

Da Assessoria