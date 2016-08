Publicada em 29 de agosto de 2016 às 16:35

Além das caminhadas e reuniões que vem realizando na área urbana do Município, o candidato a prefeito Geraldo Resende também está percorrendo os distritos e a zona rural, prestando contas de seu trabalho e discutindo o plano de governo que pretende implantar na Prefeitura. Geraldo já esteve nos distritos de Vila São Pedro, Macaúba, Itahum e Indápolis.

Em todas as localidades em que esteve Geraldo tem conversado de maneira franca com a população, mostrando investimentos importantes feitos nessas localidades por meio de recursos que viabilizou. Exemplo são as obras de asfalto que garantiu para a Vila São Pedro e para Itahum.

Encabeçando a coligação “Compromisso de Verdade”, Geraldo reúne além do PSDB, o PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV. Em sua campanha, vem recebendo o apoio de integrantes dessas siglas, como o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), Secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa (PSB), entre outras lideranças, tem acompanhado o candidato em reuniões e visitas.

Compromissos

Nos encontros com os moradores dos distritos, Geraldo Resende tem assumido o compromisso de levar, a essas localidades, os mesmos serviços e benfeitorias ofertados à zona urbana, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, lazer e desenvolvimento.

Geraldo tem afirmado, por exemplo que vai ampliar a malha asfáltica dos distritos, perseguindo a meta de cem por cento do asfalto nessas localidades, algumas das quais (como a Vila Formosa) conquistaram asfalto pela primeira vez em sua história por meio do trabalho que ele exerceu como deputado federal.

“A população dos distritos sabe que nós, que já vínhamos trabalhando por essas regiões desde que ingressamos na vida pública, conhecemos a realidade de seus moradores e seus problemas. Além disso, sabemos como e onde buscar as soluções”, garante Geraldo.

O candidato explica que vai trabalhar alinhado com o governo do Estado e buscar parcerias com a bancada estadual e federal na busca de novos recursos. “Conhecemos os caminhos de Brasília e saberemos conquistar novas ações para os nossos distritos e área urbana”, conclui Geraldo Resende.

Da Assessoria