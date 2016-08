Publicada em 26 de agosto de 2016 às 10:50

Gabigol desembarca em Milão para fechar com a Inter

Jogador chegou na manhã desta sexta-feira na Itália e deve passar por exames antes de concluir sua transferência para a Inter de Milão. Anúncio deve ser feito nas próximas horas

Gabigol já está em Milão e nas próximas horas deve ser anunciado como o novo reforço da Internazionale. A equipe italiana apresentou, no início de agosto, uma proposta de 25 milhões de euros pelo camisa 10 do Peixe. Pela cláusula contratual, o clube tem direito a 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,8 mi), enquanto o jogador fica com o restante.

Além da Inter, Juventus e Leicester também apresentaram propostas, no entanto, os Nerazzurri foram mais convincentes. A ideia é de que o jogador se apresente ao clube apenas em janeiro de 2017, ou seja, após o término no Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta sexta-feira, Gabigol foi recebido com festa no aeroporto de Milão.

Na Itália, o jovem de 19 anos deve conhecer as instalações do clube e já realizar os exames médicos. Caso seja aprovado, o anúncio oficial da negociação deve ser feito já nas próximas horas.

Do Lance!