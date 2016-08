Publicada em 30 de agosto de 2016 às 13:04

Desde sua humanização, em novembro de 2014, os muros da EIC passaram a ser reconhecidos como a maior galeria de artes ao ar livre do Estado. Como a ação do tempo exigirá nova pintura, a Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Franciscana Imaculada Conceição (EIC) promoveu o concurso de fotografia ‘EU E O MURO. O MURO E EU’. O objetivo foi eternizar as obras ali retratadas e estimular a identidade do público interno e da comunidade com a proposta de arte nesse espaço, até então, ocioso. Com isso, a APM pretendeu, ao mesmo tempo, promover o “Estar em família” e a memória desse tão importante projeto da Escola.

Depois de mais de um mês de período de inscrições, um corpo de jurados formado por representantes de universidades locais e dois fotógrafos profissionais escolheu doze fotos classificadas para comporem o calendário escolar de 2017 e deram destaque a três delas, premiadas com quantias em dinheiro. Foram premiados: Célia Resende do Nascimento, em terceiro lugar, recebendo R$ 500,00 como prêmio; Juliana de Matos Justorriz, que levou R$ 800,00 pelo segundo lugar e o grande vencedor foi Higor Lôbo, premiado com R$ 1.000,00. A cerimônia de entrega da premiação aconteceu na sexta-feira (26/08), após a entrega das medalhas dos Jogos Interclasses desse ano, na quadra coberta da escola.

“O concurso valoriza todos os profissionais e iniciantes da fotografia e, com certeza, é uma iniciativa que deve permanecer no calendário oficial da instituição”, considera o fotógrafo profissional Ademir Almeida da Silva, que classificou sua foto para o calendário de 2017. Outro que não poupou elogios ao concurso foi o vencedor, professor Higor Lôbo, que considerou extremamente salutar a iniciativa porque, na sua visão, há o incentivo da criatividade e do talento dos fotógrafos de Dourados e região. “Além disso, possibilita que os painéis feitos por artistas plásticos e pintores se tornem eternos no imaginário das pessoas que acessarem o acervo da escola, de modo que esses trabalhos não se percam ao longo do tempo”, disse, torcendo para que essa iniciativa perdure por infinitas edições. “Sem dúvida nenhuma, [o concurso] mobiliza um setor importante de profissionais e amadores da fotografia para criar conceitos e apontar outras perspectivas de olhares”, finalizou.