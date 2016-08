Publicada em 26 de agosto de 2016 às 17:30

Indicado no início do ano como diretor criativo da La Perla, marca italiana de lingerie, o estilista Pedro Lourenço não renovou contrato com a grife e agora entrega o posto a Julia Haart, designer que esteve à frente das últimas coleções de acessórios em parceria com Pedro.

A entrada de Pedro na grife fez parte de um plano de expansão que projetaria a marca em universos além da lingerie, trazendo mais peças de vestuário e aos poucos, transformando a grife em uma potência global de lifestyle. Os motivos da não renovação do contrato ainda não estão claros, mas Julia assume o posto de imediato, assim como aconteceu com o brasileiro quando foi anunciado.

“O que estamos tentando fazer com a coleção de ready-to-wear é oferecer algo novo ao mercado. Acho que as mulheres querem uma nova escolha. Penso que as mulheres escutaram a vida toda que precisam sofrer por beleza. Bom, eu não acredito nisso e gostaria de dar a elas uma nova escolha”, explica a nova diretora da marca em conversa pelo telefone com a revista “Vogue” americana. “Pensei em tudo que me irrita sobre roupas”, completou, citando peças difíceis de vestir ou de serem encontradas.

Da FFW