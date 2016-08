Publicada em 30 de agosto de 2016 às 17:03

As escolas do Sesi de Corumbá, Dourados e Naviraí conseguiram classificar-se na etapa estadual da 10ª Olimpíada Brasileira de Robótica realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto no Colégio Paulo Freire, em Campo Grande (MS). A competição teve a participação de equipes das escolas do Sesi, do IFMS, do Colégio Militar de Campo Grande, do Colégio Paulo Freire e duas escolas públicas da Capital.

A Olimpíada Brasileira de Robótica serviu para selecionar times na etapa estadual, além de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, bem como disseminar o ensino da robótica educacional. Das escolas do Sesi participaram os times de Naviraí (RoboticCraft – Ensino Fundamental), Corumbá (Jymc Boys – Ensino Médio) e Dourados (Megamentes – Ensino Médio), obtendo a seguinte classificação: 4º lugar para a Megamentes e 4º lugar para a Robotic Craft.

Segundo a gerente de educação do Sesi, a entidade é pioneira no ensino da robótica no Estado e, por isso, foi importante participar da competição. “Os times de robótica das escolas do Sesi estão cada vez melhores, obtendo desempenho satisfatório nos treinos, desenvolvendo programações complexas e robôs com design inovador. Possibilitar aos alunos a participação em competições como esta agregam valor ao processo de aprendizagem dos mesmos, além da troca de experiência que é proporcionada com a interação entre os times do Estado”, disse.

Para a técnica em educação do Sesi, Juliana de Alencar Nicolau, a participação na OBR é resultado de muito empenho dos alunos em um processo que envolve muita determinação, foco e aprendizagem significativa. “A classificação obtida na etapa estadual é reflexo da seriedade com que é desenvolvido o ensino da robótica educacional nas escolas do Sesi, com vistas à contribuirmos para a formação de jovens empreendedores e preparados para um mercado competitivo”, declarou.

Na avaliação do professor e técnico do time Megamentes, Wesley Saratti Coelho, da Escola do Sesi de Dourados, a participação na OBR proporcionou aos alunos uma experiência única, pois os alunos vivenciaram ciência e tecnologia por meio da resolução de um problema: construir um robô para superar desafios desconhecidos e resgatar uma vítima. “E o resultado do trabalho foi surpreendente para toda a equipe”, falou.

O estudante Yuri Ramos, da Escola do Sesi de Corumbá, destaca que participar da OBR foi uma experiência incrível e inimaginável. “Muito bom para quem quer ganhar experiência em robótica pois podemos aprender com quem já sabe mais e para quem é novato isso é enriquecedor. Fiquei muito feliz com a performance de nossa equipe e espero poder participar novamente”, disse.

Já para o estudante Vitor Medeiros Medes Pinto, da Escola do Sesi de Naviraí, participar da OBR foi muito bom. “Além de ter a alegria e emoção de participar de um torneio como esse, classificamos para a final na primeira rodada, porém, o mais importante foi poder vivenciar esse momento e expandir meus conhecimentos, além dos laços de amizade criados”, afirmou.