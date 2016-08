Publicada em 31 de agosto de 2016 às 13:47

Iniciado há dois anos, o projeto de uma horta, na Escola Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira, localizada no Bairro Aero Rancho, na Capital, ultrapassou os limites do simples acompanhamento do desenvolvimento das plantas e sua utilização na merenda, para fazer parte da rotina de sala de aula envolvendo quase todas as disciplinas.

Os estudantes observaram que o tempo entre o plantio e a colheita de um mesmo tipo de cultura pode apresentar diferentes graus de desenvolvimento. Este questionamento fez com que nas aulas de Ciências as turmas procurassem explicação para este resultado, analisando o solo, adubagem, irrigação e incidência solar.

Na medida em que perguntas foram surgindo, diferentes áreas do conhecimento passaram a ter participação no projeto. Quando a escola se deu conta, toda a comunidade escolar estava envolvida no projeto, inclusive os familiares dos estudantes que, no dia do encontro Família na Escola, receberam verduras plantadas e colhidas na horta.

Os estudantes elogiam a iniciativa e dizem que agora a merenda escolar está “mais ecológica”, fazendo menção ao verde das hortaliças nos pratos, colhidos na própria escola. O próximo passo serão as atividades que incentivem a experimentação científica na análise dos resultados obtidos em cada cultura desenvolvida na horta, bem como a inclusão do tema “alimentação saudável, vida saudável” nas comemorações da Semana da Primavera.