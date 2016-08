Publicada em 29 de agosto de 2016 às 11:20

‘Era Tite’ começa com somente três treinos para preparação da Seleção no Equador

Toda a expectativa em torno da estreia de Tite na seleção brasileira terá de ser resolvida em três dias de treinamentos no Equador. É curtíssimo o prazo de trabalho em campo para quebrar o tabu de 33 anos sem vitórias em Quito. A última foi em 1983, por 1 a 0.

A “era Tite” começa, de fato, nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), com um treino no campo da LDU. O técnico já trabalha há quase dois meses e meio na confecção de sua equipe, com observações de jogos in loco, por vídeos e conversas com mais de 20 treinadores de clubes, no Brasil e no exterior. Esses, aliás, serão quase “auxiliares” de Tite nesse seu início na Seleção.

O pouco tempo de treino não é novidade, mas, ao contrário de Dunga, que tem mais experiência como comandante da seleção brasileira (quase seis anos) do que em clubes (só dirigiu o Internacional por nove meses em 2013), Tite sempre teve o dia-a-dia como aliado dos resultados.

Sem essa possibilidade, as informações colhidas com os colegas sobre preferências dos jogadores convocados, como posicionamentos e movimentações, serão a base, o suporte dos primeiros dias de Tite no cargo.

– Buscar o maior número de informações possíveis e ter um pouquinho de feeling e percepção para deixar os atletas confortáveis nas posições que exercem nos clubes – afirmou o treinador quando questionado sobre o que poderia fazer em somente três dias.

Como os atletas já estão todos em atividade, sendo que os europeus em início de temporada, é provável que o enfoque da semana seja mesmo na parte tática, de compreensão do sistema que será implantado a partir de agora. Fisicamente, a maior preocupação será do preparador Fábio Mahseredjian em adaptar o grupo à velocidade da bola na altitude de 2.850 metros de Quito, considerada primordial para que o Brasil não vença o Equador, como visitante, há tanto tempo.

Tradição no Corinthians, o “treino-fantasma” deve aparecer na quarta-feira, já no estádio Olímpico de Atahualpa, local da partida de quinta. Na véspera, Tite costuma posicionar apenas seus titulares em campo e promover movimentações, ensaiar jogadas.

A parte emocional, entretanto, não será esquecida. O Brasil vive sob a pressão de estar fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018, em sexto lugar, com 9 pontos nas eliminatórias. O Equador é segundo colocado com os mesmos 13 pontos do líder Uruguai. Um triunfo, além do fim do tabu de 33 anos, representaria uma aproximação na tabela.

– Também vou tentar ser porta-voz de um carinho a eles, que vivem uma pressão grande. O Brasil quer, precisa e vai buscar essa classificação para a Copa do Mundo, mas antes de mais nada, tem de fazer as coisas com alegria, prazer, satisfação e orgulho – ponderou Tite.

Brasil e Equador se enfrentarão na próxima quinta-feira, às 18h (de Brasília).

