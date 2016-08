Publicada em 26 de agosto de 2016 às 17:45

Projeto que faz sucesso no mundo todo, em especial nos Estados Unidos e no Japão, o Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência –Proerd, ministrado no Brasil com exclusividade pela Polícia Militar, teve sua formatura em Eldorado na noite desta quinta-feira (25).

Na solenidade que aconteceu no Salão Paroquial e que condecorou 235 alunos do 5º Ano das escolas Municipais Sebastião de Paula e Mbo´erro Tava Okara Rendy, que funciona dentro da Aldeia Indígena Cerrito, além das estaduais 13 de Maio e Eldorado, estiveram presentes várias autoridades civis, ligadas à educação e Militares, entre as quais o Tenente Coronel Rodrigo Alex Potrich, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, que tem jurisdição sobre o Município.

Na ocasião foi realizada uma grande festa com as crianças, sendo que os primeiros colocados de cada escola fizeram a leitura das respectivas redações além da entrega de certificados para todos os formandos. Uma atração à parte foi à apresentação do “Leão do Proerd”, mascote que motivou as famílias e formandos a dançarem e cantarem músicas temáticas. Além disso, a Polícia Militar realizou a entrega de “Diploma Amigos do PROERD” a várias autoridades e colaboradores do projeto em Eldorado.

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) é realizado em parceria com a Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal, tendo como finalidade instruir crianças e adolescentes eldoradenses sobre os perigos, efeitos e conseqüências do uso de substâncias entorpecentes e sua relação direta com a violência. O foco foi manter crianças e adolescentes longe das drogas, trazendo informações e incentivando de forma dinâmica sobre os malefícios e transtornos proporcionados pelo uso de substâncias ilícitas.

Entusiasta da iniciativa, a educadora Ivani Alves Lima Bach, coordenadora da Escola Estadual 13 de Maio, diz que muita coisa mudou desde que o Proerd passou a fazer parte da grade escolar, muita coisa mudou. Elogiando a atitude do cabo Policial Militar Ailton Rosa dos Santos, que interviu como conselheiro em problemas relacionados a drogas e violência com os alunos, realizando palestras coletivas e monitorando casos individuais.

Mãe da pequena Vitória Eduarda Torcatti Maia (10), a senhora Raquel Torcatti, diz que desde quando sua filha passou a ter aulas do Proerd, as melhoras foram evidentes. “Ela está mais disciplinada. Cobra da família apoio nas atividades escolares e alerta o tempo todo quanto aos perigos do uso de drogas lícitas e ilícitas. Fico feliz que ela tenha tido a oportunidade de participar do Proerd”.