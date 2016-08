Publicada em 29 de agosto de 2016 às 16:27

Paula Fernandes deu uma alfinetada em Faustão durante seu show em Portugal, no último fim de semana. Tudo aconteceu depois de a sertaneja desafinar seu violão na apresentação.

Em abril deste ano, a cantora soltou um palavrão ao vivo no “Domingão do Faustão” por causa do instrumento e gerou um mal-estar com o apresentador.

Fora do país, a artista relembrou o episódio e aproveitou para dar uma cutucada no apresentador, segundo o blog da jornalista Fabíola Reipert.

“Se isso tivesse acontecido no Brasil, seria o maior fuzuê”, disparou.

Do Famosidades