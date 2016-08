Publicada em 26 de agosto de 2016 às 12:50

Nesta quinta-feira última foi realizada em Ponta Porã, na fronteira com o território paraguaio, a 1ª corrida noturna do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), evento este que contou com mais de 300 participantes, sendo realizado em alusão a data comemorativa do Dia do Soldado, comemorado em todo o país nesta sexta-feira.

Entre os participantes, um grupo de dez atletas douradenses marcaram presença, entre eles Caio Pompeu; Luís e André Luís Olmedo; Sara Bonito, entre outros.

Na prova os três primeiros colocados no geral ganharam troféus e bicicletas, enquanto por faixa etária os vencedores foram contemplados com medalhas.

Os douradenses

Com relação à performance dos corredores douradenses, no masculino geral Caio Pompeu ficou em segundo lugar, enquanto o vencedor foi Cleberson Escobar de Amambai, e no feminino a adolescente de 13 anos, Sara Bonito.

Vale lembrar que Caio Pompeu tem como apoio em competições estaduais e nacionais a Casa Vitória e a Advocacia Associada, na pessoa do advogado Cícero Costa, enquanto Sara Bonito pertence ao projeto do Instituto Alecrim, que é comandado pelo profissional em educação física Antônio Pietramale.

André Luís Olmedo, de 13 anos, conquistou o pódio em primeiro na categoria até 14 anos, enquanto seu pai Luís Olmedo conquistou o primeiro lugar na categoria acima de 35 anos, e no geral ficou em oitavo.

Sara Bonito e André Luís estão classificados, e estarão representando o Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros que serão realizados de 19 a 24 de setembro, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Próxima prova

Em contato com a reportagem, Caio Pompeu informou que depois de participar da prova em Ponta Porã, ele e um grupo de atletas douradenses estarão marcando presença no dia 25 de setembro na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, para participar da Maratona Internacional daquela cidade.