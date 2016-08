Publicada em 31 de agosto de 2016 às 10:38

Thiago C.G., de 24 anos, morador na cidade de Ponta Porã, foi preso na noite dessa terça-feira(30) por uma das equipes operacionais do DOF, transportando quase meia tonelada de maconha.

O fato ocorreu durante abordagem na BR 163, próximo ao município de Rio Brilhante, a um veículo VW Space Fox de cor prata, com placas de Ponta Porã, conduzido por Thiago, sendo que ao solicitar que o mesmo saísse do veículo e abrisse o porta malas, informou que a tranca estaria com problemas e que não seria possível abrir.

Em vistoria pelo interior do veículo foi localizado no assoalho do banco do passageiro vários tabletes de maconha, e constatado que o porta malas estaria recheado de tabletes de maconha. A droga totalizou 343 tabletes, que pesaram 413 quilos.

Thiago acabo por confessar que foi contratado para levar o veículo com drogas de Ponta Porã a Campo Grande, não sabendo o valor que receberia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na DEFRON de Dourados.