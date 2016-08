Publicada em 26 de agosto de 2016 às 13:19

Na tarde dessa quinta feira, o projeto ‘Diga Não ao Crime’, desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Social do DOF, atendeu cerca de 50 pessoas durante a reunião mensal do Bolsa Família, que ocorreu no Centro de Referência em Assistência Social, no Jardim Marambaia, na cidade de Ponta Porã.

Participaram pessoas da comunidade, em sua maioria mães e funcionários do CRAS, sendo ministrado pelo soldado Paes e pelo Sargento Arguelho a esse público, conhecimento gerais das drogas, desde o álcool até o crack, bem como as consequências do uso dessas substâncias.

Como Ponta Porã tem sua localização geográfica privilegiada com relação principalmente ao tráfico de drogas, sendo que os traficantes usam adolescente daquela cidade para o tráfico de drogas ou em sua logística, com a promessa de dinheiro fácil, o Sargento Julio CT Arguelho palestrou sobre conceitos de autoridade e disciplina, criminalização e penas de usuários e traficantes, além dos aspectos legais e da ação da segurança pública na fronteira.

“Um público diferenciado foi atendido nessa ministração do DNC, entendendo que as mães são a principal fonte disciplinadora das crianças, adolescentes e jovens, como isso, atuando dentro de casa para evitar a iniciação do uso de drogas lícitas e ilícitas, gerando proteção a nossa juventude que, é enganada facilmente pelas promessas de dinheiro fácil, principalmente na fronteira”, conclui o palestrante e Assessor de Comunicação do DOF, Julio CT Arguelho.