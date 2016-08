Publicada em 31 de agosto de 2016 às 17:49

Em meio ao aumento da transmissão do vírus zika nos Estados Unidos, os parques de diversão Walt Disney World, Sea World Orlando e Universal Orlando Resort começaram a distribuir gratuitamente repelente para visitantes. O Estado da Flórida, onde estão os parques, é o mais afetado do país pelo zika.

A medida, que entrou em prática neste domingo nos parques de Orlando, tem como objetivo tranquilizar os seus visitantes e diminuir os receios dos turistas em relação à infecção do vírus na região. As empresas também estão também tentando preservar sua imagem e seus lucros. Seria péssimo para os parques ficarem marcados como locais transmissores do zika vírus.

Conhecidos e temidos internacionalmente principalmente devido ao surto de nascimentos de bebês com microcefalia causados pelo vírus no Brasil, casos de zika já foram identificados nos condados de Pinellas e de Miami-Dade, além da cidade de Palm Beach. No entanto, ainda não foi registrado nenhum caso de zika na sua região central do Estado, onde estão localizados os grandes parques de diversão da Flórida.

Em nota oficial, a Disney afirmou que “com abundância de cautela, estamos acelerando esforços preventivos em nossa propriedade, incluindo oferecer repelente de insetos para os nossos visitantes. Estamos também distribuindo guias informativos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças”.

Da Ansa