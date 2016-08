Publicada em 31 de agosto de 2016 às 08:26

Nesta quarta-feira (31/8), os deputados devem analisar cinco projetos. Em segunda discussão e com pareceres favoráveis das Comissões de Saúde e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei (PL) 108/2016, de autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB) que dispõe sobre as restrições a comercialização de benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e antirrespingo de solda sem silicone no Estado.

Também devem ser apreciados pelos parlamentares na Ordem do Dia, dois vetos totais do Executivo com parecer favorável à rejeição do veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). São eles: o PL 194/2015, da deputada Antonieta Amorim (PMDB) que propõe o uso de energias renováveis nas novas edificações públicas de Mato Grosso do Sul. E o PL 43/2016, do deputado Amarildo Cruz (PT) que trata sobre normas e diretrizes para verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos e industriais.

E ainda em discussão única devem ser analisados o PL 158/2016, do Poder Executivo que dá nova denominação ao trecho da rodovia Mato Grosso do Sul 157 e o Projeto de Resolução (PR) 34/2016, do deputado Amarildo Cruz que concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense.