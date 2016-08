Publicada em 30 de agosto de 2016 às 17:36

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou hoje (30) indicação ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, João Maria Lós, solicitando a implantação da 3ª Vara na Comarca de Jardim.

Conforme o parlamentar, a solicitação foi feita pela Câmara Municipal, por meio do vereador Orlando Damasceno. “Atualmente, a implantação de uma nova Vara naquela Comarca faz-se necessário tendo em vista o acúmulo excessivo de processos nas outras Varas da Comarca”, falou.

Além disso, segundo o deputado, a comarca de Jardim atende também a cidade vizinha de Guia Lopes da Laguna. “O atendimento deste pleito permitirá uma prestação jurisdicional mais célere e adequada àqueles que dependem de uma solução do Poder Judiciário”, finalizou.

Da Assessoria