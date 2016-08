Publicada em 31 de agosto de 2016 às 15:25

A candidata a prefeita da coligação “Por Amor a Dourados”, Délia Razuk (PR) declarou apoio a produção agroecológica, aos agricultores familiares e as iniciativas da economia solidária.

A declaração foi feita durante reunião com os integrantes da Feira Agroecológica do Parque dos Ipês, agricultores familiares e orgânicos e integrantes de ações ligadas à economia solidária.

A artesã Édia Lazarini, da comissão do regimento interno da Feira Agroecológica do Parque dos Ipês, entregou à Délia Razuk um documento onde apresenta as reivindicações dos feirantes como parcerias que garantam apoio aos feirantes e aos produtores.

Maria Silvaneide Pereira Mello, integrante do Movimento de Economia Solidária também apresentou as reivindicações do setor para a vereadora Délia Razuk. “Precisamos continuar com a ampliação dos espaços de comercialização, formação e apoio aos empreendimentos que já existem e não conseguem se fortalecer sozinhos”, disse Silvaneide que pediu da futura prefeita ações para melhorar ainda mais a Economia Solidária.

Conforme Édia, na feira do Parque dos Ipês é feita a comercialização direta de sua produção, fazendo com que os alimentos chequem à mesa das famílias diretamente do produtor evitando a intervenção dos atravessadores. “Outra característica do nosso grupo é o cultivo de plantas sem agrotóxico, sendo esta uma medida que melhora a qualidade dos alimentos, possibilitando a prevenção de doenças”.

“Podem confiar que vamos continuar apoiando os feirantes e os produtores da agricultura familiar”, disse Délia ao acrescentar que vai ampliar o apoio da Administra pública no âmbito da Secretaria de Agricultura Familiar e Economia Solidária. “Vamos dedicar um olhar mais humano aos agricultores da Reserva Indígena”, garantiu Délia aos indígenas presentes à reunião.

Délia garantiu “certeza e a segurança” de que na sua administração a agricultura familiar e a economia solidária terão espaço cativo. “Vamos aumentar a quantidade de feiras, pois acreditamos que a ampliação de espaços para a comercialização valorizando os agricultores agroecológicos garantindo não apenas a subsistência das famílias, mas também a eliminação dos atravessadores”, explicou Délia.

Da Assessoria