O técnico Cristóvão Borges pediu incessantemente a contratação de um centroavante para a diretoria do Corinthians, mas, na ausência de André e Luciano, negociados nesta semana, abriu mão de ter um nome da posição para o duelo deste sábado, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Isaac, único nome que restou das antigas opções, e Gustavo, que precisa ser regularizado, ficaram fora da lista de relacionados elaborada para o duelo.

A novidade ficou por conta do meia Danilo, fora desde a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, no final de julho. O experiente armador, que tinha um edema muscular na panturrilha da perna direita, treinou normalmente desde o começo da semana e irá para o banco de reservas. Utilizado como “falso 9” contra São Paulo e Figueirense, antes de se machucar, ele pode ser uma opção caso Guilherme não agrade durante a partida.

Dentre os volantes, as opções de Cristóvão também são escassas. Sem Bruno Henrique, negociado, e Willians, machucado, apenas Camacho ficará entre os suplentes em Campinas. Na frente, Giovanni Augusto, Romero, Bruno Paulo e Lucca são os escolhidos para compor o banco. Em campo, o Timão entrará com Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Guilherme.

Confira os 23 relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Arana e Uendel

Zagueiros: Yago, Balbuena, Pedro Henrique e Vilson

Volantes: Cristian, Elias e Camacho

Meias: Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, Danilo, Rodriguinho e Marlone

Atacantes: Bruno Paulo, Romero e Lucca

