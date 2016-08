Publicada em 26 de agosto de 2016 às 07:55

Evento é um dos mais importantes realizados pelo Exército na região

Meninas e meninos que participam do programa Criança: Futuro no Presente! participaram, no último dia 20 de agosto, da abertura das comemorações da Semana do Soldado. O convite partiu do Comando Militar do Oeste (CMO), que abre seus portões anualmente para ações com a comunidade.

O evento é um dos mais importantes realizados pelo Exército na região e marca as comemorações alusivas ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. No encontro, a população conhece as instalações do Comando Militar do Oeste e tem a oportunidade de reforçar a cultura cívica e patriótica, participar de atividades esportivas, recreativas e de ações sociais.

“A LBV, em particular o coral e as suas crianças, nos enchem de orgulho e satisfação, neste dia tão festivo que comemora o nosso dia. Eu sempre conheci o trabalho da Legião da Boa Vontade e hoje é uma oportunidade que a Instituição tem de mostrar um pouco à sociedade o que ela faz. E não há dúvida nenhuma de que a LBV, junto com outras organizações não governamentais, constrói o futuro do país. A LBV é um exemplo nesse sentido”, afirmou o General Avellar, do CMO.

Além das atividades culturais e recreativas, o evento foi também uma oportunidade da população compartilhar a solidariedade. O Comando Militar do Oeste, que já apoiou a Legião da Boa Vontade em outras iniciativas, convidou o público presente a doar alimentos não perecíveis para entidades da capital. A LBV foi uma das Instituições escolhidas para receber essas doações, juntamente com outras duas organizações de Campo Grande.

Em retribuição aos serviços prestados pelo Exército Brasileiro, as crianças atendidas pela LBV prestaram uma homenagem a todos os militares por conta do Dia do Soldado. Ao som de músicas entoadas pelo Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade, os meninos e meninas entregaram ao General Avellar um quadro homenageando todo o efetivo do Comando Militar do Oeste.

A jovem atendida pela LBV, Julia Kethelen Lima, 11 anos, nos conta que foi um dia de alegria, diversão e principalmente de responsabilidade, por estarem representando a LBV. “Fiquei surpresa com tudo que vimos e muito feliz por estarmos aqui, porque tivemos a oportunidade de parabenizar os soldados por tudo o que eles representam e pelo que fazem pela Pátria”.

Em Campo Grande, MS, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Avenida Dr. Gunter Hans, 5.055 — Conjunto Aero Rancho, setor VII. Para outras informações, ligue: (67) 3378-1700.