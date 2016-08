Publicada em 30 de agosto de 2016 às 07:45

Depois de ficar entre as vinte melhores colocadas entre todas as cerca de duas mil mulheres que largaram para os cinco quilômetros da Maratona Internacional de Assunção (MIA 2016) em Assunção, a corredora Elizabeth Coca (Oca Ambiental), foi a primeira colocada na categoria 50 anos. A prova foi uma das disputadas na chuvosa manhã de domingo que também teve os 10, 21 e 42 KMs, e atraiu ao todo mais de 3. 500 corredores no maior evento esportivo do Paraguai. A corrida já é tradicional e contou com atletas de 10 países inclusive muitos africanos. Alias os africanos venceram a maratona no masculino e no feminino.

Beth Coca já tinha corrido a MIA em outras oportunidades e apesar de bons tempos nunca tinha conseguido vencer em sua categoria. Este ano ela se preparou bastante e fez dois treinos no circuito da prova, o que considerou fundamental para o bom desempenho.

“Existe uma subida muito grande logo no começo da prova e por isso é fundamental conhecer o traçado para não exagerar. Fiz uma corrida bem equilibrada e chequei muito bem. Era um desafio pessoal para eu terminar a corrida inteira. Ano passado tive problema e conclui a corrida com muita dificuldade. Este ano foi diferente. Muito bom mesmo”, comemorou a atleta.

Depois da corrida Beth Coca foi convida pelo jornalista Gabriel Cazenave, editor de esportes do ABC Color para participar da corrida que o maior jornal paraguaio realizada no mês de setembro. Esta semana o convite oficial deve ser enviado e a douradense vai decidir se volta ou não ao Paraguai, já que ela está inscrita na Corrida das Bombeiras que será realizada na em Dourados na mesma data.