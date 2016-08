Publicada em 31 de agosto de 2016 às 06:55

Mostra Internacional ocorre entre 31 de agosto e 10 de setembro

Com três filmes italianos na disputa pelo Leão de Ouro, a 73ª edição da Mostra Internacional de Cinema de Veneza terá também outros 17 filmes concorrendo ao seu principal prêmio.

As produções são de países como Estados Unidos, França, Chile, Argentina, Rússia e México e serão exibidas entre 31 de agosto e 10 de setembro.

Confira abaixo todos os longas que brigarão pela honraria:

“Piuma”, de Roan Johnson (Itália) – Conta a história de um casal de adolescentes que está focado nos estudos, mas se depara com uma gravidez inesperada e precisa lidar com uma situação repleta de conflitos.

“Spira Mirabilis”, de Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (Itália) – A trama narra a imortalidade por meio de quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo.

“Questi Giorni” de Giuseppe Piccioni (Itália) – Conta a história de um grupo de meninas do interior da Itália que precisa decidir seu futuro profissional e escolher qual curso universitário seguir.

“The Bad Batch”, de Ana Lily Amirpour (EUA) – A trama é descrita como um terror romântico ambientado em um terreno baldio do Texas onde reside um grupo de canibais. Jason Momoa vive Miami Man, o líder do grupo que se apaixona por sua “comida”. No elenco ainda estão Suki Waterhouse, Keanu Reeves, Jim Carrey, Giovanni Ribisi, Yolonda Ross e Jayda Fink.

“The Light Between Oceans”, de Derek Cianfrance (EUA, Austrália e Nova Zelândia) – O romance melodramático se passa na Austrália, após a Primeira Guerra Mundial, quando um casal encontra um cadáver e um bebê de dois meses de idade dentro de um barco.

“Nocturnal Animals”, de Tom Ford (EUA) – Baseada em um romance de Austin Wright, a trama é dividida em duas partes. Na primeira, uma mulher recebe um manuscrito de seu ex-marido, de quem se separou 20 anos antes. Na segunda, a história do documento é contada por meio das desventuras trágicas de um homem de férias com a família.

“Jackie”, de Pablo Larraín (EUA) – Jacqueline Kennedy (Natalie Portman) fica inesperadamente viúva e precisa lidar com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

“Voyage of Time”, de Terrence Malick (EUA e Alemanha) – Em seu primeiro documentário, Malick traz um olhar aprofundado e um retrato meticuloso do nascimento e da morte do universo.

“Arrival”, de Denis Villeneuve (EUA) – Baseado no romance “Story of Your Life”, de Ted Chiang, o filme de ficção científica traz Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg e Amy Adams. Esta última interpreta uma especialista em linguística procurada por militares para traduzir sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não para a humanidade.

“La La Land”, de Damien Chazelle (EUA) – Interpretado por Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend e J. K. Simmons, o filme é um tributo à idade de ouro dos musicais norte-americanos.

“El Ciudadano Ilustre”, de Mariano Cohn e Gastón Duprat (Argentina e Espanha) – Radicado há 40 anos na Europa, um escritor argentino e vencedor do Prêmio Nobel volta à sua terra natal para receber o título de Cidadão Ilustre da cidade. No entanto, a visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

“Ang Babaeng Humayo (The Woman who Left)”, de Lav Diaz (Filipinas) – É uma adaptação de Tolstói sobre a existência humana e a lógica das coisas. Um filme para encontrar respostas para as perguntas dos homens inquietos.

“La Región Salvaje”, de Amat Escalante (México) – Uma história de amores e decepções em uma cidade mexicana. Verônica procura o local onde caiu um meteoro que alterou a forma da área. Assim como ela mudará a vida de um jovem.

“Paradise”, de Andrei Konchalovsky (Rússia e Alemanha) – Um filme sobre os destinos de três personagens durante a Segunda Guerra Mundial. Olga é uma aristocrata russa que faz parte da Resistência Francesa; Jules é um colaboracionista francês; e Helmut é um oficial do Serviço Secreto.

“Brimstone”, de Martin Koolhoven (Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido e Suécia) – Uma história sobre o inferno na terra. Liz (Dakota Fanning) é uma mulher corajosa que tenta fugir de seu passado, mas passa a ser perseguida por um fanático vingativo (Guy Pearce).

“On the Milky Road”, de Emir Kusturica (Sérvia, Reino Unido e EUA) – Conta a história de amor entre um homem (Emir Kusturica) e sua esposa (Monica Bellucci), que vivem nas montanhas da Sérvia. Após a morte da mulher, ele decide se tornar monge.

“El Cristo Ciego”, de Christopher Murray (Chile e França) – Conta a história de Michael, que acredita que quando era criança viu uma revelação divina no deserto do Chile. Os vizinhos o consideram o próprio Cristo. Uma noite, um amigo sofre um acidente, e Michael sai no meio do deserto convencido de que o garoto pode ser curado por um milagre.

“Les Beaux Jours d’Aranjuez”, de Wim Wenders (França e Alemanha) – Trata-se da história de um homem (Reda Kateb) e uma mulher (Sophie Semin) que compartilham suas ideias sobre os conflitos morais e sexuais que rondam as relações familiares e os relacionamentos amorosos na cidade espanhola de Aranjuez.

“Une Vie”, de Stéphane Brizé (França e Bélgica) – Baseado em um romance de Guy de Maupassant, a história se passa na Normandia de 1819. Jeanne Le Perthuis des Vauds, uma mulher jovem e ingênua demais para compreender a vida, volta para casa após passar um tempo no mosteiro e fica noiva de Julien Delamare, um visconde infiel. Aos poucos, as ilusões de Jeanne desaparecem, e ela é forçada a amadurecer.

“Frantz”, de François Ozon (França e Alemanha) – Conta uma história de amor em uma cidade alemã logo após a Primeira Guerra Mundial. Todos os dias, Anna visita a sepultura de seu namorado, perto da França, até ser surpreendida por um garoto francês que leva flores à tumba.

Da AnsaFlash