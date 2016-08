Publicada em 29 de agosto de 2016 às 07:45

No dia 1º de setembro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) colocará à venda 35 mil toneladas de arroz em casca, a granel, em dois leilões eletrônicos. A comercialização será direcionada para indústrias de fabricação de produtos derivados ou de beneficiamento de arroz, que poderão adquirir os lotes se estiverem devidamente cadastradas na bolsa de mercadoria por meio da qual pretendam realizar a operação.

O produto a ser vendido pela Conab está depositado em armazéns do Rio Grande do Sul, nos municípios de Itaqui, Mata, Pelotas, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

A ação faz parte da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), pela qual a Conab compra o produto quando o valor está abaixo do mínimo e devolve ao mercado quando está acima do preço de liberação dos estoques públicos. No caso do arroz, os preços já estavam no patamar adequado para liberação, mas a Companhia aguardava o término do período de colheita para vender o produto na entressafra.

As operações estão detalhadas nos Avisos 130 e 131, disponíveis no site da Companhia.