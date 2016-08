Publicada em 31 de agosto de 2016 às 15:52

Com renda de 30,5 mi de dólares em um ano, Bundchen é a modelo mais bem paga do mundo

Gisele Bundchen permanece como a modelo mais bem paga no mundo, com renda de 30,5 milhões de dólares entre junho de 2015 e junho de 2016.

A tradicional lista, divulgada pela revista Forbes nesta quinta-feira, conta com algumas novidades neste ano, como a presença de Kendall Jenner, irmã de Kim Kardashian, no top 10.

Os resultados incluem renda de cosméticos, perfumes, além de outros contratos, e têm como base entrevistas com gerentes, agentes e executivos de marcas.

Gisele Bundchen, 35 anos, ganha mais dinheiro do que qualquer outra modelo desde 2002 e mantém o padrão com acordos com a Chanel, Carolina Herrera e Pantene. Entre junho de 2015 e junho de 2016, ela lucrou 30,5 milhões de dólares.