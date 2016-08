Publicada em 25 de agosto de 2016 às 17:47

Está muito próxima a definição do que acontecerá na carreira de Gabriel. O empresário Wagner Ribeiro, responsável pelo atacante do Santos, conversou com a Gazeta Esportiva nesta quinta-feira e garante que se reunirá com o atleta para decidir sobre uma possível transferência para a Europa ou a sua permanência no Peixe.

“Tem propostas efetivas. Chegaram ao Santos quatro propostas. De grandes clubes europeus. Estou trabalhando nisto e devo almoçar com ele daqui a pouco para definir o futuro dele”, comentou Wagner.

Sem revelar exatamente quais são as equipes que apresentam propostas concretas para levar Gabriel, e o quão grande é a possibilidade de sua saída, o empresário crava que até a próxima semana o destino do camisa 10 santista será divulgado publicamente. Após a reunião desta quinta, o jovem deve fazer sua escolha até a próxima sexta-feira, dia 26.

“Acredito que até amanhã nós decidimos isto. Não posso revelar quais são as propostas, mas garanto que até semana que vem vocês ficarão sabendo o que vai acontecer, se ele vai ficar no Brasil ou se vai para Europa”, afirmou o empresário.

Wagner Ribeiro ainda confirmou que um clube da Inglaterra tentou levar Lucas Lima, mas o meia não se agradou com a negociação que lhe foi proposta e a recusou.

“Teve uma proposta da Inglaterra essa semana pelo Lucas Lima, mas ele não se interessou”, completou.

Retornando ao Santos como medalhista de ouro do futebol masculino nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Gabriel é desejo de diversos grandes clubes europeus, e equipes como Juventus, Inter de Milão e Chelsea já acenaram anteriormente com forte interesse em contratar a joia santista.

Da Gazeta Esportiva