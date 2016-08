Publicada em 31 de agosto de 2016 às 07:15

Com elenco completo, Tite faz mistério sobre time titular para duelo com Equador

Tite decidiu adotar o mistério antes de sua estreia no comando da Seleção Brasileira, que enfrentará o Equador nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Na tarde desta terça, o técnico solicitou aos jornalistas que deixassem o campo do Estádio Casa Blanca, em Quito, após os 15 minutos iniciais do treino, utilizados para o aquecimento dos atletas.

Dessa forma, a única pista que Tite deixa sobre o time titular de sua estreia pela Seleção continua sendo o treino aberto da última segunda-feira, o primeiro que comandou desde que fora contratado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na ocasião, o treinador comandou um trabalho defensivo de bolas paradas, em que a formação titular era integrada por Daniel Alves, Geromel, Gil e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Gabriel. No entanto, essa equipe deverá sofrer ao menos uma alteração: a entrada do zagueiro Miranda no lugar de Geromel. O zagueiro da Inter de Milão se apresentou pouco antes da primeira atividade na capital equatoriana.

Marquinhos

O elenco da Seleção Brasileira está completo para a estreia de Tite na Seleção. Na tarde desta terça, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, chegou em Quito momentos antes da saída da delegação para o estádio da LDU, onde a equipe treinou.

Na quarta-feira, os comandados de Tite farão o reconhecimento do gramado do Estádio Olímpico de Atahualpa, palco do embate contra o Equador, marcado para quinta, às 18 horas (de Brasília). O Brasil ocupa o sexto lugar nas Eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, com nove pontos.

Da Gazeta Esportiva