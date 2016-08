Publicada em 31 de agosto de 2016 às 12:14

Com ataques de pânico e depressão, Selena Gomez vai dar uma pausa na carreira

A cantora pop Selena Gomez disse nesta terça-feira que vai dar uma pausa na carreira para lidar com ataques de pânico e depressão, que são considerados efeitos colaterais do lúpus que a afeta. Selena divulgou o comunicado no meio de sua turnê mundial Revival.

“Eu descobri que ansiedade, ataques de pânico e depressão podem ser efeitos colaterais do lúpus”, ela disse. “Eu quero ser proativa e focar em manter minha saúde e felicidade e decidi que o melhor caminho a seguir é dar um tempo… Eu preciso enfrentar isso de cabeça erguida para garantir que estou fazendo todo o possível para o meu bem”, disse no comunicado.

Não ficou claro quando ela vai começar a pausa, ou o que vai acontecer com o resto da turnê, principalmente na Europa e na América do Sul, até o fim de 2016. A cantora tem quatro shows marcados no Brasil em dezembro.

O lúpus é uma doença que afeta o sistema imunológico, fazendo com que ele ataque células, tecidos e órgãos saudáveis. Em outubro do ano passado, Selena revelou que fez quimioterapia para combater a doença, que foi diagnosticada em 2013.

Da Reuters