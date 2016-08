Publicada em 31 de agosto de 2016 às 17:32

A dengue já matou 17 pessoas em Mato Grosso do Sul, só neste ano, conforme dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Já foram notificados, também em 2016, mais de 58 mil casos da doença no Estado, número que superou os dois anos anteriores. O Instituto Butantan, responsável pela produção de importantes vacinas no país, começa em Campo Grande, nesta quinta-feira (1), os testes da vacina contra a dengue. O início dos trabalhos acontecerá na Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Coophavila II, às 10h30.

Participam do evento o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, o diretor do Instituto Butantan, Jorge kalil, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e o secretário de Saúde de São Paulo, David Uip.

Na Capital, 1,2 mil voluntários, que já contraíram ou não a doença, irão tomar a única dose da vacina. Esses pacientes serão supervisionados durante cinco anos e o monitoramento acontecerá de diversas formas, como contatos por telefone ou com agendamento de visitas.

A vacina, produzida com vírus vivos, mas geneticamente enfraquecidos, foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH, em inglês). Essa parceria foi firmada em 2008 e a primeira fase dos testes aconteceu fora do Brasil.

São Paulo foi a primeira cidade a receber os testes, que agora estão sendo aplicados também na região sul, em Porto Alegre. Em Campo Grande, o Instituto realiza a última fase dos testes clínicos.

Conforme o Butantan, já existe uma fábrica capaz de produzir em pequena escala a vacina da dengue, aproximadamente 500 mil doses por ano. No entanto, essa capacidade pode saltar para 12 milhões de doses/ano.

A UBS do Coophavila II- Doutor Alfredo Neder- fica na Rua dos Recifes, sem número.