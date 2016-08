Publicada em 26 de agosto de 2016 às 14:24

Filme brasileiro do diretor Domingos de Oliveira vai ser apresentado no sábado, a partir das 17h, no Cineauditório da Unidade I; a entrada é gratuita

O projeto de extensão do Cineclube da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), exibe no sábado, às 17h, a tragicomédia “Separações” (2002), do diretor Domingos de Oliveira. A sessão, com entrada gratuita, vai ser realizada no Cineauditório da Unidade I, localizado à rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso.

De acordo com a sinopse, Cabral (Domingos de Oliveira) é casado com Glorinha (Priscilla Rosenbaum), sendo muito mais velho que ela. Insatisfeitos com o casamento, eles resolvem dar um tempo, que se transforma numa verdadeira separação quando Glorinha se apaixona por Diogo (Fábio Junqueira), um arquiteto da sua idade. Cabral, de quem partiu a ideia de dar um tempo, percebe o erro que cometeu e, corroído pelo ciúme, usa de todos os meios para reconquistar a esposa. Nesse processo, envolvem-se as pessoas próximas ao casal: Ricardo (Ricardo Kosovski), ex-namorado de Glorinha; Maribel (Nanda Rocha), namorada de Ricardo; Júlia (Maria Ribeiro), filha de Cabral e também em crise no casamento e Laura (Suzana Saldanha), velha amiga e confidente de Cabral. Todos agindo por impulso e guiados pela máxima, nem sempre correta, de que é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito.

O colunista da Folha de São Paulo, José Geraldo Couto, diz que longa traz o “esquema de Quadrilha (o célebre poema de Drummond): Fulano amava Sicrana, que amava Beltrano, etc. Ou melhor: todos amavam e eram amados, só que, em momentos diferentes, num doloroso e cômico descompasso”.

Para quem deseja participar do Cineclube UFGD e receber certificado de atividade de extensão, o projeto informa que as inscrições são permanentes e feitas através da lista de presença de cada sessão.

O certificado de extensão é emitido quando o participante alcança 40 horas e a carga horária pode ser cumprida nas duas sessões do Cineclube UFGD, aos sábados, às 17h, na Unidade I e às quintas-feiras, às 16h, na Unidade 2, sala 07 da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (Facale), Cidade Universitária, pelo Grupo de Estudos InterArtes.