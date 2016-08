Publicada em 30 de agosto de 2016 às 10:37

Henrique D.S., de 23 anos e Anderson C.M., de 34 anos, moradores em Uberlândia/MG e os campo-grandenses Maicon F.S., de 31 anos, Yara M.T.R., de 23anos, e uma adolescente de 17 anos, foram flagrados por uma das equipes operacionais do DOF batendo e conduzindo uma carga de quase 329 tabletes de maconha.

O fato ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 29, durante patrulhamento preventivo na região de Amambai, pela MS 289 que dá acesso à cidade de Coronel Sapucaia. Durante o patrulhamento foi realizado a abordagem de um veículo GM Celta de cor prata com placas de Uberlândia/MG, conduzido por Anderson e tendo como passageiros Maicon e Yara. Durante a fiscalização, os abordados não conseguiam justificar sua estada na região, o que levantou suspeitas de estarem levando ou “batendo” alguma carga ilícita, que é bastante comum na região.

Minutos depois, os policiais deram ordem de parada a um veículo VW Fox de cor prata com placas de Uberlândia/MG, conduzido por Henrique, que além de desobedecer a ordem de parada, arremessou o veículo contra os policiais que estavam na via, sendo a agressão de pronto rechaçada pela equipe policial, que realizou disparos atingindo os pneus do veículo e cessando a fuga.

No veículo VW Fox, além do condutor Henrique, ainda teria como passageira uma adolescente de 17 anos e 329 tabletes de maconha alocados sobre o banco traseiro do veículo, que totalizaram 274 quilos da droga. Henrique veio a confessar que foram contratados em Uberlândia/MG para buscar uma carga de maconha na cidade de Coronel Sapucaia, recebendo pelo transporte a quantia de 4 mil reais. Confessou ainda que os passageiros o veículo Celta abordado anteriormente, faziam o papel de batedor da carga, com a finalidade de avisar sobre possíveis ações da polícia na fronteira.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação criminosa na delegacia de Amambai.