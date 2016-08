Publicada em 30 de agosto de 2016 às 09:24

Segundo estimativa da população publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União desta terça-feira (30), Mato Grosso do Sul tem 2.682.386 habitantes. O número é maior que o estimado em agosto de 2015, de 2.651.235 moradores.

Conforme o IBGE, Campo Grande continua a cidade mais populosa do estado, com 863.982 habitantes.

Figueirão, na região norte, tem 3.020 moradores e é o município sul-mato-grossense com menor população.

Veja abaixo população estimada pelo IBGE em cada município de Mato Grosso do Sul:

Água Clara – 14.734

Alcinópolis – 5.114

Amambai – 38.030

Anastácio – 24.852

Anaurilândia – 8.885

Angélica – 10.304

Antônio João – 8.744

Aparecida do Taboado – 24.745

Aquidauana – 47.323

Aral Moreira – 11.586

Bandeirantes – 6.783

Bataguassu – 22.084

Batayporã – 11.228

Bela Vista – 24.223

Bodoquena – 7.859

Bonito – 21.267

Brasilândia – 11.884

Caarapó – 28.867

Camapuã – 13.712

Campo Grande – 863.982

Caracol – 5.906

Cassilândia – 21.685

Chapadão do Sul – 23.284

Corguinho – 5.622

Coronel Sapucaia – 14.916

Corumbá – 109.294

Costa Rica – 19.835

Coxim – 33.231

Deodápolis – 12.712

Dois Irmãos do Buriti – 11.049

Douradina – 5.775

Dourados – 215.486

Eldorado – 12.176

Fátima do Sul – 19.200

Figueirão – 3.020

Glória de Dourados – 9.976

Guia Lopes da Laguna – 10.063

Iguatemi – 15.738

Inocência – 7.641

Itaporã – 23.220

Itaquiraí – 20.401

Ivinhema – 22.975

Japorã – 8.702

Jaraguari – 6.940

Jardim – 25.617

Jateí – 4.031

Juti – 6.476

Ladário – 22.228

Laguna Carapã – 7.097

Maracaju – 44.042

Miranda – 27.316

Mundo Novo – 17.994

Naviraí – 52.367

Nioaque – 14.162

Nova Alvorada do Sul – 20.217

Nova Andradina – 51.764

Novo Horizonte do Sul – 4.173

Paraíso das Águas – 5.251

Paranaíba – 41.626

Paranhos – 13.674

Pedro Gomes – 7.738

Ponta Porã – 88.164

Porto Murtinho – 16.686

Ribas do Rio Pardo – 23.526

Rio Brilhante – 35.465

Rio Negro – 4.871

Rio Verde de Mato Grosso – 19.515

Rochedo – 5.300

Santa Rita do Pardo – 7.682

São Gabriel do Oeste – 25.443

Selvíria – 6.469

Sete Quedas – 10.811

Sidrolândia – 52.975

Sonora – 17.941

Tacuru – 11.160

Taquarussu – 3.570

Terenos – 20.387

Três Lagoas – 115.561

Vicentina – 6.034

Do G1/MS