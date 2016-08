Publicada em 30 de agosto de 2016 às 16:37

CCR MSVia informa: Projeto BuZum! visita mais de 1,6 mil alunos do interior de MS

O projeto BuZum!, apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto CCR, com patrocínio da CCR MSVia, se despede de Mato Grosso do Sul com um excelente resultado. Ao longo de oito dias, passou pelos municípios de Mundo Novo, Itaquiraí, Coxim e Bandeirantes e 1.668 alunos de escolas públicas puderam assistir a “Máquinas”, espetáculo trazido ao Estado pela companhia de teatro de bonecos itinerante sobre rodas.

Também assistiram às apresentações 190 professores, que receberam material pedagógico a ser utilizado em aulas de história, geografia, português e matemática. Relacionando o assunto que foi abordado na peça com as matérias lecionadas em sala de aula, os educadores podem auxiliar os estudantes a expandir conhecimentos, por meio de intertextualidade, charadas, brincadeiras e dicas literárias.

Ao longo de dois dias em cada cidade, o BuZum! realizou seis sessões diárias gratuitamente para os estudantes, contando em “Máquinas” sobre a evolução dos meios de transporte de forma lúdica e criativa através de uma história de amor que atravessa os tempos. O protagonista inventa diversos meios de transporte para chegar à Lua de forma a agradar sua amada e ganhar seu tão desejado beijo de amor. Na apresentação, os personagens fazem uma viagem no tempo percorrendo desertos e montanhas a pé, a cavalo, em uma embarcação, de carro, até chegarem à invenção do foguete.

“Máquinas” foi desenvolvido por Beto Andreetta e Mari Gutierrez, com a direção de Wanderley Piras. Já foi apresentado mais de 1.170 vezes, alcançando um público de mais de 53 mil pessoas em mais de 50 cidades do país. A peça conta com trilha sonora original assinada por César Maluf.