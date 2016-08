Publicada em 27 de agosto de 2016 às 07:02

Pesquisadores e estudantes se reúnem em Foz do Iguaçu/PR

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) participa da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, entre os dias 29/08 e 01/09, no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu/PR. O evento irá reunir profissionais do setor para falar sobre mudanças, inovação e oportunidades.

O Diretor Financeiro do CCAS, José Otavio Menten, representará o Conselho no evento. “Trata-se de uma oportunidade para discutirmos os principais desafios, incluindo aspectos da agronomia, para debatermos e darmos encaminhamentos a respeito da tecnologia em prol do agro sustentável. Essas novas tecnologias são fundamentais para atingirmos e aprimorarmos nossa atividade no Brasil”, afirma Menten que também é Vice-Presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior (ABEAS), Eng. Agrônomo, Mestre e Doutor em Agronomia, Pós-Doutorados em Manejo de Pragas e Biotecnologia, Professor Associado da ESALQ/USP.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no website: http://www.soea.org.br/

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas, não condizentes com a realidade. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça.