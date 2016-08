Publicada em 26 de agosto de 2016 às 16:35

Caminhonete com adulteração é apreendida em Amambai pelo DOF

Durante bloqueio policial na MS 289, região de Amambai, policiais do DOF fizeram a prisão de José H.S., de 32 anos, morador na cidade de Três Lagoas, conduzindo um veículo com adulteração no motor.

O fato ocorreu na manhã dessa sexta-feira, 26, sendo abordado para fiscalização uma caminhonete Dodge RAM 2500, com placas de São Bernardo do Campo/SP, conduzida por José.

Durante vistoria ao veículo foi constatado adulteração no motor, sendo que José acabou por confessar que foi contratado por uma pessoa em São Bernardo do Campo/SP para trazer a caminhonete até um posto de combustível em Capita Bado/PY, recebendo R$ 1 mil na entrega da caminhonete.

O caso foi registrado como adulteração de sinais de identificação de veículo na delegacia de Amambai.