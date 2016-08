Publicada em 29 de agosto de 2016 às 13:33

Um carro-bomba explodiu na madrugada desta segunda-feira, 29, nas proximidades de um laboratório do Instituto Nacional de Criminologia belga, na periferia da capital, Bruxelas, causando graves danos ao local, mas sem deixar feridos.

As autoridades locais investigam “a natureza” do ataque, mas não acreditam se tratar de um atentado terrorista. Eles trabalham com a hipótese de que a explosão tenha sido causada para sumir com provas guardadas na instituição. Para a Procuradoria de Bruxelas, o lugar “não foi escolhido ao acaso”.

“A hipótese de um ato terrorista não está confirmada. Está claro que vários indivíduos poderiam ter interesse em fazer desaparecer seus legados judiciais”, disseram representantes em coletiva de imprensa.

Os agressores, ainda não identificados, invadiram, dentro de um carro, uma zona protegida, deixando o veículo para que explodisse no local em seguida. Investigadores estão interrogando cinco pessoas consideradas suspeitas.

Apesar de a explosão ter sido considerada bastante poderosa pelos bombeiros, ninguém ficou ferido, pois o Instituto estava vazio durante a madrugada.

No laboratório que foi destruído eram realizadas análises de pistas e provas de crimes.

Da AnsaFlash