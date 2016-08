Publicada em 27 de agosto de 2016 às 12:02

As tardes de domingo estão mais divertidas no Shopping Avenida Center, em Dourados, pois o projeto “Biblioteca Viva” da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está levando brincadeiras, jogos, leitura e entretenimento para a garotada.

O projeto está sendo desenvolvido por alunas do Curso de Pedagogia, da UEMS, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e do “Grupo Abayomi”.

Neste domingo (28) as brincadeiras serão em torno do tema “Monstros na sacola”, que contém um repertório de brincadeiras musicadas, leituras e as crianças ainda poderão criar seus próprios monstros. “A cada semana elegemos livros de literatura para direcionar as atividades. Semana passada foi o tema cores. Neste domingo as crianças vivenciarão uma brincadeira musicada, participarão de leituras, sobre o tema monstros, e, depois, participarão de atividades de criação de monstros utilizando diferentes materiais, suportes e técnicas”, explicou a professora Giana Amaral Yamin.

O Projeto visa oferecer às crianças atividades que contemplem múltiplas linguagens, movimento, leitura, brincadeiras, jogos e artes visuais, de forma a ampliar o seu repertório cultural e literário e contribuir para a formação do sujeito leitor.

Em parceria com o Shopping Avenida Center, a programação da UEMS, ocorrerá aos domingos, aberta para crianças de três a dez anos de idade. O evento será organizado em turmas de até 25 crianças, com programação especial:

28 de agosto: Monstros na sacola (15h30 às 16h30 e 16h30 às 17h30).

04 de setembro: Circuito de Pinturas (15h30 às 16h30 e 16h30 às 17h30).

11 de setembro: Teatro: O casamento da Bruxa Onilda: O musical (16h – sem convites).

Os convites, gratuitos, serão retirados no local meia hora antes do início de cada grupo (15h e 16h). O evento estará organizado no Piso superior, espaço das lojas, próximo ao corredor do Supermercado ABV.