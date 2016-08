Publicada em 26 de agosto de 2016 às 12:00

Contando com a participação de vinte e duas duplas acontece neste final de semana (27 e 28/08), na Praça de Esportes Belmar Fidalgo em Campo Grande a realização da 1ª. Etapa do XXVII Circuito Estadual de Vôlei de Praia 2016 / 2017 (apoio FIE / Fundesporte) que terá a presença do atleta Benjamin, que é natural de Porto Murtinho e participou das Olimpíadas de Atenas, em diversos campeonatos nacionais e mundiais e também já conquistou o título de sete circuitos estaduais de MS.

A etapa irá somar pontos para o ranking estadual que irá definir as duplas que irão representar o estado no Circuito Nacional que acontece em nossa capital no próximo mês e terá a participação de atletas dos naipes feminino e masculino representando os municípios de Coxim, Campo Grande, Miranda, Bela Vista, Dourados, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Corumbá, Terenos, Camapuã, Ponta Porã, Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Recife (PE) e Curitiba (PR).

No sábado acontece as 08h o congresso técnico e o início das competições da fase classificatória, e no domingo a segunda fase classificatória, quartas de finais, semifinais e finais.