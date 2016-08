Publicada em 26 de agosto de 2016 às 15:36

A atleta douradense Beth Coca (Oca Ambiental) participa neste domingo de uma das provas da Maratona Internacional de Assunção (MIA 2016) uma das competições mais tradicionais da América do Sul. A corrida organizada pelo Marathon Club do Paraguay conta com a participação de cerca de cinco mil atletas de vários países inclusive os africanos.

Este ano Beth optou por correr os 5 km onde vem conseguindo bons resultados. Este mês ela venceu em sua categoria a Corrida de Inverno de Bonito e a Prova dos Servidores da Caixa em Dourados. “No ano passado tive problemas para concluir a prova mais longa e conhecendo bem as dificuldades de correr em Assunção com muito calor treinei bastante e me preparei muito para este final de semana. Quero terminar bem e fazer um bom tempo, dentro das minhas possibilidades, pois sei que terei competidoras de vários países como adversárias”, disse ela.

Na tarde de ontem Beth treinou no local da prova em Assunção ao lado de outros atletas que chegaram mais cedo a Capital Paraguaia para se adaptar ao percurso dos 5 quilômetros que este ano será disputado inteiramente na avenida Costaneira que margeia o Rio Paraguai.

A largada da MIA 2016 está marcada para as sete horas da manha e as provas serão de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Dezenas de atletas de Mato Grosso do Sul devem participar da prova. Os corredores de Dourados tem se destacado nos últimos anos. No ano passado Caio Pompeu ficou em segundo lugar no 10 quilômetros.