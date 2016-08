Publicada em 26 de agosto de 2016 às 18:20

Policiais do DOF fizeram na noite dessa quinta-feira(25), a prisão de Luiz C.A.R., de 33 anos, morador na cidade de Guarulhos/SP, tentando “arrastar” uma carreta adulterada para o Paraguai.

O fato ocorreu durante bloqueio policial na MS 289, entre Amambaí e Coronel Sapucaia, sendo abordado uma carreta VW Titan de cor vermelha, com placas de Guarulhos/SP, conduzida por Luiz, seguindo sentido Coronel Sapucaia.

Luiz não soube informar o que fazia com a carreta naquela região, sendo então realizada uma vistoria minuciosa no veículo e constatado que a numeração do motor estava adulterada (lixada), que a numeração do chassi não existia e que os lacres das placas estavam violados. Depois da constatação da adulteração, Luiz veio a confessar que foi contratado para levar a carreta até a cidade de Capitan Bado no Paraguai, sendo recompensado com 300 reais pelo serviço.

Veículos produto de ilícitos são comumente levados para o Paraguai por quadrilhas de arrastadores de veículos, sendo estes utilizados para o transporte de drogas ou como moeda de troca.

O caso foi registrado como adulteração de sinais de identificação de veículo na delegacia de Amambai.