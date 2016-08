Publicada em 26 de agosto de 2016 às 13:37

Uma verdadeira festa marcou na noite de quinta-feira (25) a inauguração do comitê central de campanha da coligação “Coragem para Mudar Dourados”. Pelo menos 800 pessoas, entre candidatos a vereador, lideranças políticas, comunitárias e empresariais, prestigiaram o ato de abertura do espaço localizado na avenida Marcelino Pires, esquina com a rua Coronel Ponciano.

Recebido pelo público ao coro de “vai ser prefeito”, o candidato a prefeito Renato Câmara demonstrou todo seu entusiasmo para construção de um novo ciclo de desenvolvimento para Dourados. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, professora Zélia Nolasco, Renato enfatizou que o desejo de mudança nos rumos do município está estampado a cada olhar, aperto de mão e abraço dado nas caminhadas pelos bairros.

“Dourados é um gigante adormecido. O lugar que nossa cidade quer não chega nem perto deste que está agora. Precisamos avançar. Do jeito que está não dá para continuar. A população nos demonstra esse anseio por mudança. Estamos preparados para implantar um novo ritmo de gestão para Dourados, uma administração humanizada, onde às pessoas e suas necessidades vêm em primeiro lugar”, disse Renato Câmara.

O candidato a prefeito pela coligação “Coragem Para Mudar Dourados” também destacou que, como já comprovou em trajetória de gestor público, a dedicação e cuidado com a coisa pública serão marcas de sua administração em Dourados. “O prefeito tem que estar perto do povo para buscar soluções e resolver problemas. É preciso estar com o coração aberto para acolher as demandas populares e estabelecer esse contato direto com a população. É neste contato, nesta proximidade e confiança que vamos construir a Dourados que todos nós queremos. A população tem dado demonstrações de apoio ao nosso projeto e isso nos enche de coragem para enfrentar os desafios e confiança de que vamos ganhar às eleições e dar solução aos problemas da nossa cidade”, finalizou.

A candidata a vice Zélia Nolasco também fez questão de ressaltar sua convicção de que Dourados pode mais, ressaltando que “estar ao lado do Renato é estar ao lado do que o povo quer”. Segundo Zélia, Renato tem trabalho comprovado e conhece os caminhos do desenvolvimento. “Tenho a convicção que fiz estou ao lado do melhor projeto. Com Renato, poderemos construir a Dourados que sempre sonhamos”, salientou.

O ato de inauguração do comitê central de campanha da coligação “Coragem para Mudar Dourados” contou ainda com a presença do atual vice-prefeito de Dourados, Odilon Azambuja, do suplente de senador Celso Dal Lago, além do secretário municipal de Saúde Sebastião Nogueira. A coligação “Coragem para mudar Dourados” é formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria