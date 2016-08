Publicada em 26 de agosto de 2016 às 11:14

A programação da Semana Nacional do Trânsito/2016, que será realizada em Dourados, já está sendo definida pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) em parceria com vários órgãos de segurança municipal, estadual e federal. Este ano o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu como tema: “Década Mundial de Ações para Segurança no Trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”.

A Semana Nacional do Trânsito acontece entre os dias 18 a 25 de setembro, visando a conscientização do cidadão sobre a sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e a participação de todos para transformação de vias mais seguras.

Para iniciar os preparativos para Semana, a Agetran convocou uma reunião, que aconteceu na sede do órgão, na quarta-feira de manhã. Ficou definida que abertura será no dia 19, às 8h, no Centro de Convenções de Dourados, localizado na Avenida Guaicurus.

Segundo a agente Miriam Hubner, responsável pelo setor de Educação do Trânsito da Agetran, a programação ainda está sendo fechada com os órgãos parceiros, mas já ficou definido que haverá blitze educativas no centro da cidade para atingir pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de palestras em escolas e empresas e a programação “Um dia sem meu carro”. Também haverá ações educativas nas rodovias federais e estaduais, que vão contar a parceria da Polícia Militar Estadual (PME) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sest/Senat e CCR MS Via.

O diretor-presidente da Agetran, de Dourados, Ahmad Hassan Gebara, o Mito, que participou da reunião, ressaltou que as ações educativas em Dourados não são realizadas apenas na Semana Nacional do Trânsito, mas durante o ano inteiro, já que as conscientizações completam as melhorias que a atual administração municipal vem realizando no trânsito do município. “Não adianta instalarmos semáforos novos, adequar sinalizações se não promovermos ações educativas, tudo isso faz parte de um contexto necessário”, disse.

Esteve presentes na reunião maioria dos parceiros, como o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Escola de Formação de Condutores Grand Prix, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Guarda Mirim, Polícia Militar Estadual (PME) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sest/Senat e CCR MS Via.

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável estiveram representadas pela secretária, Elizabeth Salomão.