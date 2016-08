Publicada em 31 de agosto de 2016 às 10:07

Um agente penitenciário de 36 anos foi atingido na manhã desta quarta-feira por cinco tiros e está internado em estado grave. A tentativa de assassinato ocorreu em frente à creche municipal Eva de Moraes, em Naviraí. Os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma moto. Ao todo seis tiros foram efetuados.

Edson Ubeda, delegado responsável pela investigação, ainda não se manifestou sobre a motivação para o crime. Segundo o portal Correio do Estado, para o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap) o agente foi alvo de ataque do Primeiro Comando da Capital (PCC), em represália a desentendimento com a facção Comando Vermelho que acabou em rebelião no dia 4 deste mês. Na ocasião, dois presos foram assassinados e oito feridos.

De acordo com o presidente do Sinsap, André Santiago, o agente penitenciário estava acompanhado da esposa no ponto de ônibus quando ocupantes em duas motocicletas se aproximaram fazendo vários disparos de arma de fogo. O agente teria sido atingido por cinco deles e está internado em estado grave, em hospital de Dourados. A esposa dele não se feriu.

Para o sindicalista, a tentativa de assassinato aconteceu em cumprimento à promessa. “Desde a rebelião havia promessas de mortes na cidade. Temos informações de que existe um áudio em que presos do PCC e comparsas do lado de fora, até de outros estados, se organizam para matar”, comentou. No alvo para morrer estariam principalmente homens que trabalham no presídio de Naviraí.

Ainda de acordo com André, novas cobranças para melhorar o sistema carcerário serão feitas ao Governo do Estado e não está descartada paralisação da classe de trabalhadores.