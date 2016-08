Publicada em 29 de agosto de 2016 às 16:48

Uma ação conjunta do DOF e policiais militares de 12º BPM de Naviraí, na manhã dessa segunda-feira, 29, culminou na prisão de Mauro J.S., de 43 anos, Claudio P.B., de 26 anos e Jorge L.D.R.A., de 26 anos, todo moradores na cidade de Naviraí, que transportavam quase 2 toneladas de maconha.

O fato ocorreu durante abordagem a um veículo GM S10 de cor verde com placas de Icaraíma/PR, que transitava em uma estrada vicinal do Assentamento Auxiliadora, região de Iguatemi/MS, conduzido por Jorge e tendo Claudio como passageiro, transportando 24 pneus de origem paraguaia produto de contrabando.

Foi observado pela guarnição que mais dois veículos estariam acompanhando o comboio, sendo solicitado apoio da Policia Militar em Naviraí para fechar o cerco preventivo aos veículos. Cerca de 20 km sentido Naviraí pela MS 180, a guarnição do DOF interceptou uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor bege, com placas de Naviraí, conduzida por Mauro, que fazia parte do comboio e logo em seguida pouco à frente na MS 180, uma guarnição do 12º BPM de Naviraí localizou uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta com placas de Brasília/DF, abandonada as margens da rodovia.

Em vistoria aos veículos foi localizada na caminhonete Hilux 85 fardos de maconha que totalizaram 1.886 quilos da droga. Além da droga foi constatado que o veículo possuía placas frias e que havia sido tomada em assalto no dia 19/01/2016 na cidade de Brasília/DF.

Está cada vez mais comum o “consorcio” de carregamentos de drogas e produtos de contrabando e descaminho, sendo que os criminosos usam a mesma logística para transportar os ilícitos, tentando dessa forma burlar a fiscalização dos órgãos de segurança da fronteira.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia Federal em Naviraí.