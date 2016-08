Publicada em 30 de agosto de 2016 às 08:10

Seguir uma carreira de funcionário público está entre os objetivos mais perseguidos pelos brasileiros. Com bons salários, chances de crescer dentro da empresa e benefícios atrativos, as vagas em órgãos públicos são excelentes oportunidades para quem busca estabilidade financeira e um bom emprego.

Porém, até chegar ao primeiro dia de trabalho na tão sonhada vaga pública, é preciso percorrer um longo caminho. Desde acompanhar a divulgação do edital até a realização da prova no dia marcado, o candidato interessado em passar em um concurso público precisa de preparação – que vai muito além de apenas estudar as apostilas de conteúdo.

A falta de organização e estratégia, bem como deixar passar detalhes importantes sobre a vaga e a contratação, são apenas alguns entre os muitos responsáveis por reprovações em concursos.

Para garantir que aquela vaga que parece perfeita para você seja realmente sua, confira a seguir x coisas para não fazer enquanto estiver se preparando para um certame.

Não dar a devida importância ao edital

O edital do concurso de seu interesse talvez seja o documento mais importante no qual você colocará os olhos durante a sua preparação para a prova. Por mais que a grande quantidade de páginas, regras e linguajar complexo possam ser desanimadores, é de vital importância ler todas as informações contidas no documento.

Não estar a par de todas as regras, exceções e especificações acerca do concurso de seu interesse é uma das atitudes que podem culminar na reprovação do candidato, independentemente do quanto ele tenha estudado ou do nível de seus conhecimentos.

Na dúvida, leia as páginas com a atenção de quem lê um contrato de compra. Se possível, imprima as páginas e grife as partes mais importantes e os parágrafos que tenham deixado alguma dúvida.

Reescrever em uma folha em separado os dados essenciais, como datas importantes, o que levar no dia da prova e cálculo da nota final facilita futuras consultas.

Não se organizar na hora de estudar

Os estudos são a parte mais longa e detalhada de um concurso para qualquer candidato. É preciso fazê-los de forma organizada, sempre com uma estratégia em mente.

Busque no edital informações sobre o que será cobrado na prova de forma geral e específica, e procure provas anteriores da mesma organizadora para estudar as questões em forma de exercícios.

Na hora de colocar a leitura de conteúdos em prática, dê preferência a estudar bem duas matérias diferentes em um mesmo dia, para reduzir um possível desgaste. A ideia de fazer pausas curtas de 15 minutos a cada 1 hora de preparação também dá ao corpo a chance de se recuperar ao longo do dia.

Ignorar seu corpo dizendo que é hora de parar

Ter um horário de estudos definido é essencial para que o candidato seja bem-sucedido nas provas de concurso. Porém, fazer maratonas de leituras e exercícios e comprometer o descanso é mais prejudicial que benéfico para o desempenho nos estudos.

Se, ao ler um trecho, você percebe que precisa ir e voltar em um mesmo parágrafo várias vezes para entendê-lo, é porque sua capacidade de absorção de conteúdo está comprometida e você precisa descansar.

Não ignore os sinais que seu corpo lhe dá de que está na hora de fazer uma pausa, sejam eles pálpebras caindo, dores de cabeça, desconforto ou simplesmente fome. É importante estudar, sim, mas sempre adequando os estudos às suas necessidades naturais – como dormir, comer e distrair-se. Fazer uma pausa semanal, tirando um dia para não estudar e relaxar se entretendo, também faz parte de uma boa estratégia para estudos saudáveis e que rendam bons resultados.

Escolher materiais inadequados

Nem tudo depende apenas da boa vontade e determinação do candidato em ser aprovado no certame. Se o material de apoio, o curso ou as aulas que estão sendo usadas para estudar o conteúdo da prova não são de boa qualidade, a possibilidade de o candidato deixar algum tema importante passar em branco é muito grande, o que pode comprometer sua aprovação final.

Na hora de iniciar seus estudos, dê preferência a materiais de confiança, com tradição no segmento de estudos preparatórios para concursos. No caso de aulas on-line, verifique a confiabilidade do site antes de realizar pagamentos e, se possível, assista a uma aula teste para ter certeza da qualidade do conteúdo.

Ficar só na teoria

Obviamente que as leituras, resumos e fichamentos são parte essencial de qualquer preparação para concurso público. Porém, se o candidato quer a aprovação, é preciso testar seus conhecimentos antes do dia da avaliação.

Os simulados são uma boa alternativa. Podem ser organizados por cursos preparatórios e, como diz o nome, simulam o ambiente e as circunstâncias de uma prova de concurso, para que os candidatos testem seus conhecimentos sob uma pressão similar à do dia da avaliação real.

Caso você queira testar seus conhecimentos com uma frequência maior, você mesmo pode montar seus simulados em casa, cronometrando seu tempo de prova em um ambiente mais tranquilo.

Fazer exercícios durante os estudos também é outra maneira de estar preparado para solucionar as questões da prova do certame.