Publicada em 13 de dezembro de 2015 às 08:03

Em razão da interdição total da BR-163/MS na altura do km 49 (Eldorado), em virtude das fortes chuvas no Sul do Estado, a CCR MSVia recomenda que os usuários busquem caminhos alternativos para circular naquela região.

Os motoristas que estão na BR-163/MS com destino ao Paraná e se encontram entre Campo Grande e Nova Alvorada, a Concessionária sugere o desvio pelo acesso do km 364 da rodovia em direção à BR-267.

Aos motoristas que estão na BR-163/MS com destino ao Paraná e se encontram entre Rio Brilhante e Dourados, o desvio pode ser feito na altura do km 270, em direção à BR-376.

Já para os motoristas que estão na BR-163/MS com destino ao Paraná e se encontram entre Dourados e Mundo Novo, podem acessar a MS-156 e a MS-295, no km 206 da BR-163/MS. Para este percurso, o motorista acessará novamente a BR-163/MS no km 40,3, na região de Eldorado. Quem segue no sentido contrário pode usar a mesma rota.

Segundo Fausto Camilotti, gestor de Atendimento da CCR MSVia, essas alternativas estão sendo informadas por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis instalados ao longo da rodovia e por meio do Disque CCR MSVia, que atende gratuitamente pelo telefone 0800 6480163.

“Não faremos interdição da pista nos pontos de acesso para as alternativas, tendo em vista que há usuários que utilizam a BR-163/MS para acessar Naviraí, Itaquiraí e Eldorado e não utilizarão nenhum dos percursos indicados anteriormente”, destaca Camilotti.